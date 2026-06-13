Öğrenci Yurdunda Şiddet: Görevli Tutuklandı

Konya'nın Bozkır ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda kalan küçük yaştaki bir öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yurt görevlisi tutuklandı.

İlçedeki özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan bir öğrencinin görevli M.G. tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görevli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.