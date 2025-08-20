Öğrenciler Fidan Dikti

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın, kurumun NSosyal hesabından ormanların önemine dair yaptığı çağrı üzerine öğrencilerce kentteki bir okulun bahçesine fidan dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın yaptığı çağrı öğrencilerde karşılık buldu.

Öğrenciler, getirdikleri fidanları Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İlkokulu bahçesinde toprakla buluşturdu.

Aydın, öğrencilere şube müdürleri Mehmet Özgüngör ve Cemal Dabak ile eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, yeni eğitim öğretim yılına doğaya bıraktıkları yeşil izlerle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, çocukların elleriyle toprağa emanet ettiği fidanların, geleceğe nefes olacağını kaydetti.