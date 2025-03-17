Öğrenciler Geri Dönüşüm Çalışmalarını İnceledi

(AYDIN) - Söke'deki lise öğrencileri, geri dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek ve bilgilenmek amacıyla Söke Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü şantiye alanına ziyarette bulundu.

Söke Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm süreçlerini genç nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Söke Anadolu Lisesi ve Söke Ticaret Borsası Suat Orhan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, belediyenin geri dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek ve bilgi almak üzere İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü şantiye alanını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilere, geri dönüşüm süreçleri hakkında detaylı bilgi verilirken, geri dönüştürülebilir atık depolama alanları, Kompost Üretim Alanı ve Atık Market tanıtıldı.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, öğrencilerin tesisleri ziyaretlerinden mutlu olduklarını belirterek, "Sürdürülebilir bir çevre için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken, genç nesillerin çevre bilincini artırmaya yönelik projeler geliştirmeye de devam ediyoruz. Özellikle genç neslin çevre bilincine ve geri dönüşüme yönelik ilgileri bizler mutlu ediyor. Çünkü, daha yeşil ve daha temiz bir Söke, yaşanabilir bir dünya geleceğimiz olan çocuklarımızın ellerinde şekillenecek" dedi.