Öğrenciler Kahramanmaraş\'ın temizlik malzemelerini üretiyor

Bölgenin temizlik malzemelerini öğrenciler üretiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta mesleki ve teknik lisesi kimya teknoloji bölümünde öğrenim gören öğrenciler, hem uygulamalı eğitim alıyor hem de bölgenin temizlik malzemesi ihtiyacını gideriyor.

Kahramanmaraş'ta Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü 12. sınıf öğrencileri, okulun laboratuvarında, başta sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve kolonya olmak üzere temizlik malzemesi üretimini yapıyor.

Teorik eğitimlerini sınıfta, uygulamalı eğitimlerini laboratuvarda gerçekleştiren öğrenciler, aldıkları eğitimi pratiğe dökerek ürettikleri temizlik malzemelerini çevre iller başta olmak üzere şehirdeki birçok kurum ve kuruluşlara göndererek hem üretime hem de okulun döner sermayesine katkı sağlıyor.

"Eğitimden Üretime Marka Okul" sloganı ile yola çıkan öğrenci, öğretmen ve idarecilerin ürettikleri ürünler ise herkesi mutlu ediyor.

"Kahramanmaraş'ın tüm ihtiyaçlarını karşıladı"

Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Huzeyfe Tahiroğlu, "Bu laboratuvarımız pandemi dönemi ile birlikte kuruldu ve Kahramanmaraş'ın tüm dezenfektan sıvı sabun gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Günlük 5-10 ton gibi üretim kapasitemiz var. 14 çeşit sıvı sabun, dezenfektan gibi temizlik ürünleri üretebiliyoruz. Son derece mutluyum bu konuda" dedi.

"Tesisimizin üretim kapasitesi günlük 9 ton"

Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü Alanı Bölüm Şefi Mehmet Özkan, "Kimya Teknolojisi Alanı olarak geçmişten bugüne kadar ihtiyaç duyduğumuz temizlik ürünlerini üretmek için müdürümüz aracılığı ile buraya güzel bir tesis kurduk. Tesisimizin günlük üretim kapasitesi günlük 9 tondur" ifadelerini kullandı.

Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencilerinden Ali Şanlı ise, "ÇETEM markası adı altında üretimler yapmaktayız. Kolonya, çamaşır suyu, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve dezenfektan üretmekteyiz. Ürettiğimiz ürünleri Kahramanmaraş ve çevre illere gönderiyoruz" şeklinde konuştu.