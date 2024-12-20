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Öğrenciler Kardan Araba Yaptı

Artvin'in Şavşat ilçesindeki öğrenciler, kar yağınca kardan araba yaparak dikkat çekti.

20.12.2024 23:26
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Bu da kardan araba: Kardan adam değil araba yaptılar

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde ortaokul öğrencileri, kar yağdığında yaşıtları gibi kardan adam yapmak yerine kardan araba yaptılar.

Artvin'in Şavşat ilçesinde okulların geçtiğimiz gün kar nedeniyle tatil olması nedeniyle ortaokul öğrencileri Kıvanç Kaya, Eren Erdem, Emirhan Güneş ve Çınar Berk Kaya, sıradan bir kardan adam yerine, hayal güçlerini ve el becerilerini kullanarak kardan bir araba yapmaya karar verdi. Kardan yapılan arabada far, kapı ve lastik gibi detaylara yer veren öğrencilerin yaptığı kardan araba görenlerin yoğun ilgisini çekti.

"Kardan adam basit geldi, araba yapmaya karar verdik"

Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Kıvanç Kaya, kardan araba yapma fikrini anlatarak "İlçemize güzel bir kar yağdı. Bizim de canımız sıkıldı, okullar tatil olunca ne yapalım diye düşündük. Mahalledeki arkadaşlarımızla kardan adam yapmayı planladık ama bu fikir basit geldi sonra araba yapmaya karar verdik. 5 kişi bir gün içinde tamamladık. Daha sonra farlarını ve camlarını boyama yaptık. Babam berber olduğu için elimiz böyle işlere yatkın" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin kardan arabası, bölgedeki soğuk kış günlerine renk kattı.

Kaynak: İHA

Güncel, Şavşat, Artvin, Kültür, Eğitim, Sanat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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