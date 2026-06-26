Öğrenciler Karnelerini Alarak Tatil Başladı - Son Dakika
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Öğrenciler Karnelerini Alarak Tatil Başladı

26.06.2026 12:59
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18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi, bazıları gelişim raporu aldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 18 milyona yakın öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi.

Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu", Ortaokul 5 ve 6. sınıf ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine ise karneyle birlikte "gelişim raporu" verildi.

Ankara Çankaya Canan Özbağı Hürriyet İlkokulu'nda yapılan törende, gelişim raporunu alarak 1'inci sınıfı tamamlayan Buğra Çınar, çok mutlu olduğunu belirterek "Tatilde çok eğleneceğim ama okullar kapandığı için biraz üzüleceğim." dedi.

Tatilde oyunlar oynayacağını, bisiklet süreceğini ve denize gireceğini belirten Çınar, ikinci sınıfa geçtiği için heyecanlı olduğunu ifade etti.

7 yaşındaki Hira Asal Sendilaç da 1'inci sınıfın kendisi için oldukça güzel geçtiğini dile getirerek okuma yazmayı, toplama ve çıkarmayı öğrendiğini, karne aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

2'nci sınıfı tamamlayan Erdem Gazioğlu ise yaz tatilini sahilde kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmeyi planladığını ifade etti.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunların katıldığı, 20-21 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları da 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.

Kaynak: AA

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