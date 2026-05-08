Öğrenciler Keban'da Harita Çizimi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenciler Keban'da Harita Çizimi Yaptı

Öğrenciler Keban\'da Harita Çizimi Yaptı
08.05.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Üniversitesi öğrencileri, Keban'da 4 mahallenin haritasını çıkarmak için uygulamalı ders yaptı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri uygulamalı ders yaptı.

Öğrenciler, ilçedeki 4 mahallenin haritasını çıkarmak için sahada çalışma yürüttü.

Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Emrah Şıkoğlu, 3. sınıftan 64 öğrenciyle Keban'da uygulamalı ders yaptıklarını söyledi.

Şıkoğlu, şunları kaydetti:

"Günümüzde haritalar coğrafi bilgi sistemleri üzerinden çizebiliyoruz. Fakat öğrencilerimizin araziye çıkması, ellerinin haritaya dokunabilmesi ve tamamen kendi becerileriyle çizim yapabilmeleri çok önemlidir. Çünkü coğrafyacının laboratuvarı arazidir. Bu kapsamda Keban bizim için biçilmiş kaftan. Gerek tarihiyle gerekse coğrafi güzellikleriyle öğrencilerimizin görmesi ve gezmesi gerekirdi. Yapılan bu çalışmanın öğrencilere katkısı elbette ki büyük ama Keban'a da küçük bir katkısı olacağı inancındayım. Çizilen bu haritalar aslında ilerleyen yıllarda bir kent hafızasına dönüşmektedir."

Öğrenciler, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan'ı da ziyaret etti.

Doğan, öğrencilerin çalışmalarında her zaman destek vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Keban'da Harita Çizimi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:30:17. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler Keban'da Harita Çizimi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.