Öğrenciler Kümes ve Kuluçka Eğitimi Alıyor - Son Dakika
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Öğrenciler Kümes ve Kuluçka Eğitimi Alıyor

Öğrenciler Kümes ve Kuluçka Eğitimi Alıyor

Sarayönü'nde lise öğrencileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile uygulamalı eğitim görüyor.

13.05.2025 14:30
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde lise öğrencileri, kümes ve kuluçka sistemiyle uygulamalı eğitim alıyor.

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Bölümü öğrencileri, kümes ve kuluçka sistemiyle uygulamalı eğitim almaya başladı.

Okul Müdürü Zübeyir Karadağ, yaptığı açıklamada, "Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz, okulun kümesinde tavuk yetiştirip kuluçka makinesinde civciv üretimi yapıyor." ifadesini kullandı.

Sarayönü'nde lise öğrencileri için kitap sokağı kuruldu

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bir koridor kitap sokağına dönüştürüldü.

Kitap sokağının açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz tarafından yapıldı.

Yavuz, projeyi hayata geçiren öğretmenlere teşekkür etti.

Sarayönü'nde kermes

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kermes etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde kurulan kermesteki stantlarda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecekler ile el işi ürünler sergilendi.

Velilerin de katkı sunduğu kermese ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Kermesten elde edilen gelirin ise okulun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılacağı belirtildi.

Sarayönü'nde iki yağmur duası yapıldı

Sarayönü ilçesinde yağmur duası programı gerçekleştirildi.

Ladik Mahallesi'nde yağmur duası programına ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet İlkokulu'nda "Minik Eller Duaya" temasıyla yağmur duası etkinliği düzenlendi.

Sarayönü seminer

Sarayönü ilçesindeki meslek yüksekokulunda "Bölgemize Uygun Nohut Çeşitleri Yetiştiriciliği ve Sertifikalı Tohumluk Kullanımının Önemi" konulu seminer düzenlendi.

Konferans salonundaki seminerde akademisyenler konuşma yaptı.

Seminerde, bölgeye uygun nohut çeşitlerinin tarımı, verim artırıcı teknikler ve sertifikalı tohum kullanımının tarımsal sürdürülebilirliğe katkısı hakkında sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Kümes ve Kuluçka Eğitimi Alıyor - Son Dakika

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