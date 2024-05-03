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Öğrenciler ormanlık alanda temizlik yaptı

Mersin'de 'Orman Benim' kampanyası kapsamında ormanlık alanda temizlik yapan öğrencilere asker ve polisler de destek verdi

MERSİN - Mersin'de 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde ormanlık alanda temizlik yapan öğrencilere asker ve polisler de destek verdi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi mevkiinde Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla ormanlık alanda yangına sebebiyet verebilecek çöpler toplandı. Çeşitli okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasına asker ve polisler de destek verdi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı etkinlikte konuşan Vali Pehlivan, dünyada iklim değişikliklerinden kaynaklı aşırı sıcaklıklar oluştuğunu bunun da yangın riskini artırdığını söyledi. İstatistiklere göre orman yangınlarının çıkış nedeninin yüzde 87 oranında insan kaynaklı olduğunu ifade eden Pehlivan, "Buna bir de küresel ısınma, havaların aşırı sıcak gitmesini eklediğinizde teknik imkanlarınız ne kadar yoğun olursa olsun havadan, karadan, gerek makine ekipman, gerek personelle müdahale imkanları her geçen gün artmakla birlikte bu çıkan yangınlar ormancılarımızın tabiriyle mega yangın olarak nitelendiriliyor. Çok büyük yangınlar oluşabiliyor. O yüzden yangınlar çıkmadan tedbir almamız gerekiyor" dedi.

Orman yangınlarına karşı en iyi yöntemlerden birinin de yangınlara sebebiyet verecek unsurları ortadan kaldırmak olduğuna işaret eden Pehlivan, orman yangınlarına karşı mücadeleye ilgili neler yapılması gerektiğini anlattı.

"Mersin'in orman varlığı yüzölçümünün yaklaşık 53 nispetinde"

Çocuklara uyarı ve tavsiyelerde bulunan Pehlivan, şöyle konuştu: "Mersin olarak orman varlığı yüzölçümünün yaklaşık 53 nispetinde. Yani 16 bin kilometrekare yüz ölçümümüzün yarısından fazlası ormanlarla kaplı. Bu ormanların da yüzde 57'si de kolay tutuşabilen kızılçam ormanlarından oluşuyor. Dolayısıyla bizim hassasiyetimiz daha da fazla, daha da artıyor. Orman varlığımız çok olmakla birlikte orman varlığı içerisindeki Kızılçam ve benzeri tutuşabilir nitelikteki ağaçların olması bizim çok daha fazla hassasiyet göstermemizi gerektiriyor sevgili çocuklar. Artık mayıs ayına geldik, yaz mevsimine girmek üzereyiz. Sıcaklıklar arttı, artmaya başladı. Çok çok hassas olmamız gerekiyor. Bir kere daha bütün vatandaşlarımızı, bütün hemşerilerimizi duyarlılığa, ormanla ilgili hususlarda azami hassasiyetle hareket etmeye davet ediyoruz"

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da ormanların tüm insanların ortak değeri olduğunu söyledi. Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yeşil alanlar ve ormanların olumsuz etkinlendiğini dile getiren Yalçın, "Yangınlar da ormanlık alanları olumsuz etkileyen hadiselerden birisi. Bizler sorumluluk alanımızda bulunan ormanlarda yangı sezonunda tüm tedbirleri alıp gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün yangına neden olan etmenlerden birisi olan yol kenarlarındaki yanıcı maddenin azaltılması faaliyetini yapacağız. Öğrencilerimiz çöp toplayacaklar, vatandaşlarımız destek olacaklar. Bizler de alt dal budaması yaparak ateşin ağacın tepesine çıkmasını önleyici tedbir alacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan'ın da katılımıyla ormanlık alanda öğrenciler temizlik yaptı, çöpleri topladı. Asker ve polislerin de destek verdiği çalışma kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de alt dal budaması gerçekleştirdi. Toplanan çöpler traktörlerle taşındı.