Öğrencilerden Anlamlı Yardım

Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, topladıkları bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu kapattı.

Bozyazı Ortaokulu öğrencileri, Osmanlı Dönemi'nden kalan yardımlaşma usulü olan "zimem defteri" geleneğini yaşatmak için bir araya geldi.

Çevresindeki kişilerden bağış toplayan çocuklar, bazı bakkallara gidip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi.

Öğrencilerin davranışı, aileleri ve öğretmenlerince takdir edildi.