Öğrencilerden Başkan'a Talepler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Muzafferettin Gazi İlkokulu öğrencileri, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile bir araya geldi.

Taşköprü Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette öğrenciler belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alırken, ilçeye dair düşünce ve taleplerini de paylaşma fırsatı buldu.

Arslan, çocukların görüş ve önerilerini dinleyerek not aldı. Çocuklarla hayallerindeki Taşköprü'nün nasıl bir şehir olması gerektiği üzerine sohbet eden Arslan, yönelttikleri sorular da cevaplandırıldı.

Arslan, çocukların geleceğin mimarları olduğunu vurgulayarak, onların fikirlerinin ve hayallerinin şehirlerin yarınlarına yön verdiğini ifade etti.