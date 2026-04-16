Öğrencilerden Çevre Temizliği
Öğrencilerden Çevre Temizliği

16.04.2026 10:15
Suşehri'nde öğrenciler çevre temizliği yaparak doğaya sahip çıkma bilincini yaydı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı.

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve Suşehri Belediyesi Gençlik Kulübü üyelerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında, Kılıçkaya Barajı Mesire Alanı'na giden öğrenciler burada çevre temizliği gerçekleştirdi.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hümeyra Hançer Tok rehberliğinde, Belediye Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Sezgin ve kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.

Mesire alanı bölgesinde bulunan çöpleri toplayan gönüllüler, daha sonra burada gönüllerince eğlendi.

Sezgin, yaptığı açıklamada, anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Sağlıklı bir yaşamın yalnızca bedenle değil, çevreyle de mümkün olduğu bilinciyle doğaya sahip çıkmak amacıyla çevre temizliği gerçekleştirdiklerini belirten Sezgin, "Çevre temizliğinin ardından yürüyüş yapılarak hareketin ve dayanışmanın gücü hissedildi. Katılım sağlayan üyelerimize ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

