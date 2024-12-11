Öğrencilerden Gerçek Seçim Deneyimi

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İzmir'de Konak Barbaros Hayrettin İlkokulu öğrencileri, okul temsilcisi seçimini genel seçim atmosferinde yaşadı.

Adayların kampanya yürüterek vaatlerini anlattığı seçimler için oy pusulası bastırıldı, seçim kabini kuruldu, oy verme işleminde mühür kullanıldı.

Seçimde, 4/D sınıfı öğrencisi Ayaz Eren, 620 oyun 112'sini alarak okul temsilcisi seçildi.

Okul müdürü Veysel Öztürk, öğrencilerin gerçek bir seçim deneyimi yaşadığını belirterek, "Bu süreç onların bireysel haklarını kullanma ve toplumsal sorumluluk bilincini artırma açısından çok değerli oldu." dedi.