Öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret diliyle anlamlı icra - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret diliyle anlamlı icra

16.05.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde öğrenciler, Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra etti.

Çorum'un Dodurga ilçesinde öğrenciler, Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "toplumsal sorumluluk" ve "değerler eğitimi" kapsamında, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra ettikleri bir videoklip hazırladı.

Okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ayşe Becit ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Akif Arklan rehberliğinde yapılan çalışma, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Zeki Amanvermez, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece akademik başarıyı değil, toplumsal sorunlara duyarlı ve empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Amanvermez, çalışmanın, öğrencilerin milli değerleri toplumun her kesimine ulaştırma azminin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret diliyle anlamlı icra - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü
Noa Lang’tan Galatasaray’daki geleceği hakkında açıklama Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
Galatasaray’dan Avrupa mesajı Galatasaray'dan Avrupa mesajı

18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:32
Mauro Icardi’den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
17:06
Eski Başhekim, Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
15:48
Tayland’da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Tayland'da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 18:56:30. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret diliyle anlamlı icra - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.