Öğrencilerden Jandarmaya Sevgi Dolu Not - Son Dakika
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Öğrencilerden Jandarmaya Sevgi Dolu Not

Öğrencilerden Jandarmaya Sevgi Dolu Not

Bucak'taki ilkokul öğrencileri, trafik eğitimi için gelen jandarmaya sevgi dolu not bıraktı.

14.01.2025 19:18
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Burdur'un Bucak ilçesindeki bir köy okulunun öğrencileri, trafik eğitimi için gelen jandarma ekibinin aracına okullarına tekrar gelmeleri için "sevgi dolu" not bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekibi, Taşyayla Köyü İlkokulu'ndaki öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili eğitim verdi. Öğrenciler, jandarma personelinin uyarılarını dikkatle dinledi.

Eğitimin ardından ekip araçlarının yanına gelen jandarma ekibi, aracın camında bir not buldu.

Üzerinde Türk bayrağı çizimleri de olduğu notta, "Tekrar gelin jandarma abilerim sizi çok seviyoruz. İkinci dönem tekrar gelin. İyi ki varsınız. Sizi çok sevdik. Gitmeden tekrar gelin. 4/A Lina, Melek, Damla, Ecrin ve Ceylin." ifadesi yer aldı.

Öğrencilerin yaklaşımı jandarma ekibini duygulandırdı.

Öte yandan "sevgi dolu" not, Burdur Valiliğince sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. ???????

Kaynak: AA

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