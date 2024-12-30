Öğrencilerden Kuşlar için Yuva Projesi

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Batman'da ilkokul öğrencileri, atık plastik ve ahşaptan kuşlara yuva yaptı.

Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında soğuk kış günlerinde kuşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla birbirinden farklı şekil ve renkte yuvalar tasarladı.

Hazırlanan yuvalar, okul binası ve bahçedeki ağaçlara asıldı.