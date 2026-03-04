Öğrencilerden Zimem Defteriyle Yardım

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin 3 bakkaldaki veresiye defterinde biriken 150 bin liralık borcu ödedi.

Barbaros Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayında Osmanlı geleneği olan "zimem defteri" uygulaması kapsamında 150 bin lira topladı.

Toplanan parayla ilçedeki farklı mahallelerde bulunan 3 bakkaldaki ihtiyaç sahiplerinin biriken borçları kapatıldı.

Öğretmen Erdem Doğu, gazetecilere, ders konusu olan zimem defteri uygulamasını öğrencileriyle tekrar yaşatmak istediklerini belirtti.

Uygulamanın gönüllülük esasına göre yapıldığını aktaran Doğu, şunları kaydetti:

"Bu projemizdeki amacımız bir etkinlikle ders işlemek, Osmanlı'nın bu güzel geleneğini günümüzde yaşatmaktır. Bu etkinliği yapabilmek için zengin olmaya gerek yok. Normal düzeyde olan insanlar da bir araya geldiğinde bu etkinliği yapabilirler. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz."

Öğrencilerden İsmail Gökpınar da uygulamayla iyiliğin herkesin kalbinde çok güzel iz bıraktığını hissettiklerini vurguladı.

Öğrencilerden Asude Özdeniz ise derste duyduğu zimem defteri uygulamasını gerçeğe dönüştürünce mutlu olduklarını ifade etti.