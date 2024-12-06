Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi

Kartal Belediyesi, Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ilk yardım farkındalığı kazandırmak amacıyla eğitim düzenledi. Eğitmen Sevil Hellaç, temel ilk yardım bilgilerini ve acil durumlarda yapılması gerekenleri öğrencilere anlattı.

06.12.2024 11:04  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için ilk yardım eğitimi düzenledi.

Kartal Belediyesi, sağlık hizmetleri kapsamında toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kartal Belediyesi İlk Yardım Merkezi Eğitmeni Sevil Hellaç tarafından Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "İlk Yardım Farkındalık Semineri" verildi. Eğitimde temel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra olası bir kaza, yaralanma, boğulma, yanık gibi durumlarda yapılması gerekenler sırasıyla anlatıldı.

Eğitmen Hellaç, sunum ile desteklediği eğitimde öğrenci, öğretmen ve idarecilere; hasta veya yaralıya müdahalede önce hava yolu açıklığını kontrol etmeleri, solunumu ve dolaşımı sağlamaları gerektiğini anlattı. Hellaç, boğaza cisim kaçması gibi durumlarda ise neler yapılabileceğini gönüllü öğrencilerin yardımı ile gösterdi.

Olası bir kaza veya yaralanma durumunda olayın sağlık kuruluşlarına bildirilmesi gerektiğini aktaran uzman eğitmen, hasta ve yaralıya temel yaşam desteği verilmesinin hayati değerde olduğunu belirtti. Eğitimde 112'nin nasıl aranacağı ve bir kişinin sadece bu görevle ilgilenmesi gerektiğinin üzerinde de sıkça duruldu.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise katılımcılara cisim kaçması, kanamalara müdahalenin yanı sıra boğulma, yanık, sıcak çarpması, şok, donma, yaralanmalar konusunda da bilgi verildi ve bu tür durumlarda neler yapacakları anlatıldı. Öğrenciler, eğitmen Hellaç'a sorular sorarak, ilk yardım konusunda merak ettikleri tüm konuları öğrenme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Anadolu Lisesi, Sabiha Gökçen, Yerel Yönetim, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:52:07. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.