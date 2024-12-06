Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için ilk yardım eğitimi düzenledi.

Kartal Belediyesi, sağlık hizmetleri kapsamında toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kartal Belediyesi İlk Yardım Merkezi Eğitmeni Sevil Hellaç tarafından Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "İlk Yardım Farkındalık Semineri" verildi. Eğitimde temel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra olası bir kaza, yaralanma, boğulma, yanık gibi durumlarda yapılması gerekenler sırasıyla anlatıldı.

Eğitmen Hellaç, sunum ile desteklediği eğitimde öğrenci, öğretmen ve idarecilere; hasta veya yaralıya müdahalede önce hava yolu açıklığını kontrol etmeleri, solunumu ve dolaşımı sağlamaları gerektiğini anlattı. Hellaç, boğaza cisim kaçması gibi durumlarda ise neler yapılabileceğini gönüllü öğrencilerin yardımı ile gösterdi.

Olası bir kaza veya yaralanma durumunda olayın sağlık kuruluşlarına bildirilmesi gerektiğini aktaran uzman eğitmen, hasta ve yaralıya temel yaşam desteği verilmesinin hayati değerde olduğunu belirtti. Eğitimde 112'nin nasıl aranacağı ve bir kişinin sadece bu görevle ilgilenmesi gerektiğinin üzerinde de sıkça duruldu.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise katılımcılara cisim kaçması, kanamalara müdahalenin yanı sıra boğulma, yanık, sıcak çarpması, şok, donma, yaralanmalar konusunda da bilgi verildi ve bu tür durumlarda neler yapacakları anlatıldı. Öğrenciler, eğitmen Hellaç'a sorular sorarak, ilk yardım konusunda merak ettikleri tüm konuları öğrenme fırsatı buldu.