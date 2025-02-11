Öğrencilere Kaynak Kitap Desteği

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.
Karamehmetoğlu, belediye bünyesinde açılan etüt merkezinde sınavlara hazırlık yapan öğrencileri ziyaret etti.
Öğrencilere kaynak kitap hediye eden Karamehmetoğlu, onlara başarılar diledi.
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