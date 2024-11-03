Öğrencilere Trafik Eğitimi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ortaokul öğrencileri, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim faaliyetleri kapsamında Ferizli Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlatan ekipler, uyuşturucunun zararları hakkında da bilgilendirme yaptı.
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