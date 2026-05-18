Öğrencilere Yapay Zeka Eğitimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş, kent merkezi ve ilçelerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere yapay zekayı anlatıyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında düzenlenen programlarda öğrencilerle bir araya gelen Görentaş, yapay zekanın kullanım alanları, bilinçli teknoloji kullanımı, dijital güvenlik ve geleceğin meslekleri konusunda bilgi veriyor.

Daha önce yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve iş yükünün azaltılması amacıyla "Sanal Yargıç" adlı yapay zeka programını geliştiren Görentaş, üç ay önce başlatılan proje kapsamında da okulları ziyaret ederek yaklaşık bin öğrenciye yapay zeka eğitimi verdi.

Çatak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Görentaş, yapay zekanın eğitim, hukuk, sağlık ve günlük yaşamda sunduğu imkanlara ilişkin sunum yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Görentaş, AA muhabirine, yapay zekanın artık hayatın her alanına yayıldığını, çocuklar ve gençler tarafından da yoğun şekilde kullanıldığını söyledi.

Bu noktada öğrencileri bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Görentaş, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek yapay zekanın ne olduğu, nasıl çalıştığı, kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve günlük hayatta hangi alanlarda kullanıldığı hakkında bilgi verdiklerini anlattı.

Şu ana kadar yaklaşık bin öğrenciyle buluşarak bu konuda bilinçlendirmeye çalıştığını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Van'ın en ücra köşelerine kadar giderek yapay zekayı tüm öğrencilere anlatmak, onları bilinçlendirmek ve doğru kullanmalarını sağlamak. Özellikle teknoloji, teknik ve Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin, gelecekte yapay zeka alanında çalışmalar yapmaları durumunda daha düzgün, insanlığa ve ülkeye faydalı sistemler geliştirebilmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda öğrencileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz tüm ortaokul ve liselere ulaşarak öğrencilere yapay zekayı anlatmak."

"Söyleşilerde özellikle milli yazılımların önemini vurguluyoruz"

Daha önce "Sanal Yargıç" adlı yapay zeka programını da hazırladıklarını ifade eden Görentaş, "Uyuşmazlık Mahkemesi için bir yapay zeka hakimi geliştirmiştik. Öğrencilere bundan da bahsediyorum ve ilgilerini çekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile çalışıyorum. Strazburg'daki kişilere ders verdikten sonra gelip Çatak'taki öğrencilerle buluşuyorum. Öğrenciler bunun farkına varıyor. Asıl kökenim de Çatak. Buradan çıkan bir kişinin Fransa'ya kadar gidip ders vermesi, öğrencilere önemli bir motivasyon kazandırıyor. Bu yönüyle TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, öğrenciler için farklı ve değerli bir kazanım sağlıyor." diye konuştu.

Öğrencilerin yapay zekaya ilgisinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Görentaş, ziyaret ettiği her okulda öğrencilerin bilinçli sorular yönelttiğini, yapay zekanın nasıl kullanılması gerektiğini ve hangi alanlarda fayda sağlayabileceğini merak ettiklerini dile getirdi.

Dijital bağımsızlık konusunun son zamanların en önemli başlıklarından biri haline geldiğine dikkati çeken Görentaş, "Söyleşilerde özellikle milli yazılımların önemini vurguluyoruz. Öğrencilere kendi yazılımlarını ve yapay zeka sistemlerini geliştirmeleri gerektiğini anlatıyoruz çünkü siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Dijital bağımsızlık artık vazgeçilmez bir ihtiyaçtır." dedi.

"Öğrencilerin bu konuda bilgi ve deneyimleri sınırlıydı"

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Leyla Bilen ise TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında düzenlenen yapay zeka konulu söyleşinin öğrenciler için verimli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin günlük hayatta sıkça kullanılan yapay zekanın ne anlama geldiğini, nasıl çalıştığını ve hangi alanlarda kullanıldığını daha iyi öğrenme fırsatı bulduğunu dile getiren Bilen, "Hocamız yapay zekanın günlük yaşamda nasıl doğru kullanılması gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi. Öğrencilerimizin bu deneyimden önemli kazanımlar elde ettiğini düşünüyorum çünkü teknolojiyle sürekli iç içeyiz ve çoğu zaman kullandığımız sistemlerin ne olduğunun yeterince farkında olmuyoruz. Öğrencilerin bu konuda bilgi ve deneyimleri sınırlıydı. Bu söyleşi sayesinde hem bilinçlendiler hem de yapay zeka konusunda farkındalık kazandılar." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK İlçe Koordinatörü Malik Abasigil de TÜBİTAK'ın öğrencileri yapay zekayla tanıştırdığını söyledi.

Yapay zekanın kullanım alanlarının her geçen gün arttığını belirten Abasigil, "Öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmesini çok önemli görüyorum. Günümüz enformasyon çağında çocukları sadece bilgiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten bir konuma taşımak biz eğitimcilerin görevidir. Dolayısıyla üniversite ve akademiyle böyle bir köprü kurarak TÜBİTAK projeleri vasıtasıyla çocuklara bu şekilde ulaşabilmek oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Veysel Şipal, yapay zekayı sık kullandığını, derslerinde de kendisine yol gösterdiğini bildirerek, "Hocamız bize yapay zekayı daha verimli kullanma yöntemlerini anlattı. Bu açıdan bize çok katkı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerin daha çok yapılmasını istiyoruz." dedi.