Öğrencilere Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilere Yapay Zeka Eğitimi

Öğrencilere Yapay Zeka Eğitimi
18.05.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Görentaş, okullarda yapay zeka eğitimi vererek öğrencileri bilinçlendiriyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş, kent merkezi ve ilçelerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere yapay zekayı anlatıyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında düzenlenen programlarda öğrencilerle bir araya gelen Görentaş, yapay zekanın kullanım alanları, bilinçli teknoloji kullanımı, dijital güvenlik ve geleceğin meslekleri konusunda bilgi veriyor.

Daha önce yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve iş yükünün azaltılması amacıyla "Sanal Yargıç" adlı yapay zeka programını geliştiren Görentaş, üç ay önce başlatılan proje kapsamında da okulları ziyaret ederek yaklaşık bin öğrenciye yapay zeka eğitimi verdi.

Çatak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Görentaş, yapay zekanın eğitim, hukuk, sağlık ve günlük yaşamda sunduğu imkanlara ilişkin sunum yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Görentaş, AA muhabirine, yapay zekanın artık hayatın her alanına yayıldığını, çocuklar ve gençler tarafından da yoğun şekilde kullanıldığını söyledi.

Bu noktada öğrencileri bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Görentaş, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek yapay zekanın ne olduğu, nasıl çalıştığı, kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve günlük hayatta hangi alanlarda kullanıldığı hakkında bilgi verdiklerini anlattı.

Şu ana kadar yaklaşık bin öğrenciyle buluşarak bu konuda bilinçlendirmeye çalıştığını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Van'ın en ücra köşelerine kadar giderek yapay zekayı tüm öğrencilere anlatmak, onları bilinçlendirmek ve doğru kullanmalarını sağlamak. Özellikle teknoloji, teknik ve Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin, gelecekte yapay zeka alanında çalışmalar yapmaları durumunda daha düzgün, insanlığa ve ülkeye faydalı sistemler geliştirebilmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda öğrencileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz tüm ortaokul ve liselere ulaşarak öğrencilere yapay zekayı anlatmak."

"Söyleşilerde özellikle milli yazılımların önemini vurguluyoruz"

Daha önce "Sanal Yargıç" adlı yapay zeka programını da hazırladıklarını ifade eden Görentaş, "Uyuşmazlık Mahkemesi için bir yapay zeka hakimi geliştirmiştik. Öğrencilere bundan da bahsediyorum ve ilgilerini çekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile çalışıyorum. Strazburg'daki kişilere ders verdikten sonra gelip Çatak'taki öğrencilerle buluşuyorum. Öğrenciler bunun farkına varıyor. Asıl kökenim de Çatak. Buradan çıkan bir kişinin Fransa'ya kadar gidip ders vermesi, öğrencilere önemli bir motivasyon kazandırıyor. Bu yönüyle TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, öğrenciler için farklı ve değerli bir kazanım sağlıyor." diye konuştu.

Öğrencilerin yapay zekaya ilgisinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Görentaş, ziyaret ettiği her okulda öğrencilerin bilinçli sorular yönelttiğini, yapay zekanın nasıl kullanılması gerektiğini ve hangi alanlarda fayda sağlayabileceğini merak ettiklerini dile getirdi.

Dijital bağımsızlık konusunun son zamanların en önemli başlıklarından biri haline geldiğine dikkati çeken Görentaş, "Söyleşilerde özellikle milli yazılımların önemini vurguluyoruz. Öğrencilere kendi yazılımlarını ve yapay zeka sistemlerini geliştirmeleri gerektiğini anlatıyoruz çünkü siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Dijital bağımsızlık artık vazgeçilmez bir ihtiyaçtır." dedi.

"Öğrencilerin bu konuda bilgi ve deneyimleri sınırlıydı"

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Leyla Bilen ise TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında düzenlenen yapay zeka konulu söyleşinin öğrenciler için verimli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin günlük hayatta sıkça kullanılan yapay zekanın ne anlama geldiğini, nasıl çalıştığını ve hangi alanlarda kullanıldığını daha iyi öğrenme fırsatı bulduğunu dile getiren Bilen, "Hocamız yapay zekanın günlük yaşamda nasıl doğru kullanılması gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi. Öğrencilerimizin bu deneyimden önemli kazanımlar elde ettiğini düşünüyorum çünkü teknolojiyle sürekli iç içeyiz ve çoğu zaman kullandığımız sistemlerin ne olduğunun yeterince farkında olmuyoruz. Öğrencilerin bu konuda bilgi ve deneyimleri sınırlıydı. Bu söyleşi sayesinde hem bilinçlendiler hem de yapay zeka konusunda farkındalık kazandılar." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK İlçe Koordinatörü Malik Abasigil de TÜBİTAK'ın öğrencileri yapay zekayla tanıştırdığını söyledi.

Yapay zekanın kullanım alanlarının her geçen gün arttığını belirten Abasigil, "Öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmesini çok önemli görüyorum. Günümüz enformasyon çağında çocukları sadece bilgiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten bir konuma taşımak biz eğitimcilerin görevidir. Dolayısıyla üniversite ve akademiyle böyle bir köprü kurarak TÜBİTAK projeleri vasıtasıyla çocuklara bu şekilde ulaşabilmek oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Veysel Şipal, yapay zekayı sık kullandığını, derslerinde de kendisine yol gösterdiğini bildirerek, "Hocamız bize yapay zekayı daha verimli kullanma yöntemlerini anlattı. Bu açıdan bize çok katkı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerin daha çok yapılmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

11:44
Jose Mourinho Real Madrid’e geri döndü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:56:20. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilere Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.