Öğrencilerin Duyguları Kitapla Buluştu

10.04.2026 17:02
3-A sınıfı öğrencileri, deprem bölgesine destek için 'Benim Hikayem Benim İmzam' adlı kitap çıkardı.

TÜRKİYE Noterler Birliği İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan, geliri deprem bölgesindeki okullara aktarılacak, 'Benim Hikayem Benim İmzam' adlı kitap, 23'üncü Ankara Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştu.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencilerinin kendi hikayelerini yazdığı ve gelirini deprem bölgesindeki okullara kitaplık desteği için ayırdığı 'Benim Hikayem Benim İmzam' kitabı için ATO Congresium'da devam eden Ankara Kitap Fuarı'nda imza günü etkinliği düzenlendi. Sınıf öğretmeni Yavuz Yalçın rehberliğinde yürütülen projede öğrenciler, kendi hikayelerini kaleme aldı ve eserlerini kitaba dönüştürdü. Tanıtım ve imza gününde, öğrenci yazarlar kendi kitaplarını okurlar için imzaladı. Etkinlikte çocukların yazarlık serüveni, kitabın ortaya çıkış hikayesi ve projenin eğitimsel arka planı da paylaşıldı.

'DAYANIŞMA RUHUNU ORTAYA ÇIKARDIK'

3-A sınıfı öğretmeni, aynı zamanda kitabın editörü Yavuz Yalçın, 3 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalandığını, ardından Ankara'ya tayin olduğunu söyledi. Öğrencilerine, 2 yıl boyunca kendi anılarını ve duygularını yazmayı öğrettiğini belirten Yalçın, "Yazarlık eğitimi sonucunda böyle bir ürün ortaya çıktı. Öğrencilerimizle birlikte hem kitaplarla ilgili çalışma hem atölye çalışmaları hem de dergi çalışmaları yapıyoruz. Deprem bölgelerine de modüler kitaplık ve kitap desteği sunmayı öğrencilerimizle beraber kararlaştırdık. Umarım diğer deprem bölgesindeki öğrencilerimize de bu anlamda dokunmuş oluruz. 4'üncü sınıfta daha kapsamlı bir kitap yazmayı planlıyoruz. Yine onun da gelirlerini muhtemelen deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırmak üzere yapacağız. Depremi yaşadıktan sonra, insanların bizler için yaptığı yardımlar çok değerliydi. Şu anda da öğrencilerimizle birlikte sadece bir kitap yazmadık. Biraz paylaşmayı, dayanışma ruhunu da ön planı çıkarmak istiyoruz bu meseleyle. Güzel bir duygu, tüm velilerimiz de burada, bizi destekliyorlar. Okulumuzun bulunduğu bölgede de yine imza günü ve söyleşiler yapacağız" diye konuştu.

'YAZMAK ZOR AMA ÇOK GÜZELDİ'

Kitabın yazarlarından Eslem Çelik (9), sürecin zorlu geçtiğini söyleyerek, "Kelime türetmek biraz zordu ama sonunda çok güzel bir şeye dönüştü. Heyecanlı, mutlu ve kendimi özgüvenli hissettim. Yardım etmek çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Damla Soygüt (9), sürecin hem eğlenceli hem öğretici olduğunu belirterek, "Bazen kelimeleri bulmak zor oldu ama çok güzel bir süreçti. Kitap bittikten sonra kendimi cesaretli hissettim. Deprem bölgesine yardım etmek gerçekten harika" dedi.

Ali Utku Doruk Yüceer (9) ise yazdığı hikayenin kitaba dönüşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Öğretmenimiz ve ailemiz sayesinde bu hikayeleri kitaba dönüştürdük. Çok güzel bir kitap oldu" dedi.

Yaman Mutlu (9) da "Babamla önce notlar aldık, sonra yazdık. Öğretmenim ve ailemin yardımıyla kitaba bastık. Mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem düzenledi Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi
Sadettin Saran’dan çılgın plan Tam 50 milyon euro ayırdı Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı
Trump’tan Netanyahu’ya “Lübnan’a saldırıları azaltması“ çağrısı Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Irak Meclisi, 11 Nisan’da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak Irak Meclisi, 11 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
