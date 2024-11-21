Öğretmen Akademileri Açıldı - Son Dakika
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Öğretmen Akademileri Açıldı

Yelkenci, Öğretmen Akademilerinin öğretmenleri kültürel etkinliklerle buluşturacağını açıkladı.

21.11.2024 15:46
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Öğretmen Akademilerinin amacı, öğretmenlerimizi bulundukları çevrenin dışına çıkarıp, onları ruhu olan mekanlarla ve her biri koca bir evren olan insanlarla temas ettirmektir." dedi.

Yelkenci, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Öğretmen Akademileri Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, gönülden gönüle gidecek yolları tesis etmek gibi önemli bir vazifelerinin bulunduğunu söyledi.

Öğretmen Akademilerinin, eğitim fakültelerinde öğretmenlere verilen bilgileri tekrarlama iddiasında bir yapı olmadığını belirten Yelkenci, ilgili fakültelerde eğitimlerin en güzel şekilde verildiğini kaydetti.

İllerde üniversite, belediye ve birçok kurumla işbirliği yapıldığını dile getiren Yelkenci, Öğretmen Akademilerinin informal, mümkün olduğunca sivil ve kurumsallaşmış zorunluluklardan uzak kalmaya çalışan bir yapı olduğunu belirtti.

Öğretmen Akademilerinin gönüllülük esasına dayandığını, isteyenlerin katılacağı ve faydalanacağı bir yapı olduğunu anlatan Yelkenci, şöyle konuştu:

"Öğretmen Akademilerinin amacı, öğretmenlerimizi bulundukları çevrenin dışına çıkarıp, onları ruhu olan mekanlarla ve her biri koca bir evren olan insanlarla temas ettirmektir. Karşılıklı alışverişte bulunmak, bulundurmak ve bu vesileyle öğretmenlerimizin bulundukları şehri gerek tarihsel gerek sosyolojik anlamda tanımalarını sağlamak, bulundukları şehrin değerleriyle sohbet etme imkanını, milli değerlerimizle sohbet etme imkanını onlara vererek, buradan beslenmelerini sağlamaktır. Öğretmenlerimiz, yani bir insan ne kadar çok kültür kaynağından beslenirse o kadar çok gelişir. Esasında yapılan şey budur."

Yelkenci ve Vali Kemal Kızılkaya'nın "Dilimizin Zenginlikleri" adlı sözlük tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiği programda, öğretmenler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cahit Akkoyun, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, idareci ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Yelkenci, siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Akademileri Açıldı - Son Dakika

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