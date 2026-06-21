Öğretmen Çiftin Mutlu Nikahı Yüksekova'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmen Çiftin Mutlu Nikahı Yüksekova'da

21.06.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da öğretmen Kübra Nur Demir ve Oğuzhan Uzun okul bahçesinde nikahlandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İngilizce Öğretmeni Kübra Nur Demir ile Matematik Öğretmeni Oğuzhan Uzun'un nikah töreni, görev yaptıkları Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun bahçesinde Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından kıyıldı. Çiftin nikah şahitliğini de Okul Müdürü Mustafa Can ile öğretmen arkadaşları yaptı.

Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de bulunun Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na 4 yıl önce atanan Rizeli Matematik Öğretmeni Oğuzhan Uzun ile aynı yıl aynı okula atanan Kahramanmaraşlı İngilizce Öğretmeni Kübra Nur Demir, tanışıp anlaştıktan sonra bu yıl evlenmeye karar verdiler. Ailelerin isteği ile düğünlerini memleketlerinde yapan çiftin, nikah töreni görev yaptıkları okulda düzenlendi. Okul bahçesine kurulup süslenen masaya oturan mutlu çiftin nikahı, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından kıyıldı. Şahitliklerini ise Okul Müdürü Mustafa Can ile öğretmenler yaptı.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Nikah töreni sonrası hazırlanıp süslenen okul bahçesinde davetlilere ikramda bulunulup halay çekildi. Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, gelin ve damada mutluluklar dilerken, Okul Müdürü Mustafa Can, "Büyük bir aile olduğumuzu burada öğretmenlerimize göstermenin gururunu mutluluğunu yaşıyoruz. Yüksekova'nın güzelliği, birlikteliği, huzuru budur. İki farklı şehirlerden gelerek evlenmeye karar veren arkadaşlarımızın şahitliğini yapıyoruz. Böyle bir güzelliğe ev sahipliği yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Hayatlarını birleştiren öğretmenlerimize ömür boyu, sağlık mutluluk ve huzur diliyorum" diye konuştu.

'BURADA TANIŞTIK, ŞİMDİ DÜNYAEVİNE GİRDİK'

Gelin Demir, büyük mutluluk yaşadıklarını belirtirken, damat Uzun ise "Hikayemiz Yüksekova'da başladı. Memleketimizde evlendik. Ama burada çok büyük bir ailemiz var. Esnaf, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimiz var. Memleketimize çağırmadık. Bu nedenle nikahımızı burada yapmaya karar verdik. Buradaki sevenlerimiz de bizim için büyük sürpriz yaptılar. Okulun bahçesinde büyük bir organize ile nikahlarımız kıyıldı, çok mutlu olduk. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Rizeliyim, eşim Kahramanmaraşlı, buraya beraber atandık. Burada tanıştık, şimdi dünyaevine girdik. Burayı çok sevdik. Uzun bir süre de burada kalmayı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Çiftin Mutlu Nikahı Yüksekova'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı

11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 12:03:08. #7.13#
SON DAKİKA: Öğretmen Çiftin Mutlu Nikahı Yüksekova'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.