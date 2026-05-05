Öğretmen Grevi: Mahkeme Kararı İle Müdahale Durduruldu

05.05.2026 18:04
Tez-Koop-İş Sendikası, mahkeme kararını destekleyerek toplu iş sözleşmesi imzalanmasını talep etti.

(İSTANBUL) - Tez-Koop-İş Sendikası, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin, Özel İtalyan Lisesi'nde, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi istemiyle grev kararı alan Türk öğretmenler yerine geçici öğretmen ataması yapılmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurma kararına ilişkin, "Mahkeme kararına uyulmalı, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin daha fazla mağdur edilmemesi için 26 Mart'ta üzerinde anlaşılan metin imzalanarak toplu iş sözleşmesi bir an önce bağıtlanmalıdır" açıklamasını yaptı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Özel İtalyan Lisesi'nde, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi istemiyle grev kararı alan Türk öğretmenler yerine geçici öğretmen ataması yapılmasına ilişkin işlemin yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.

"Altı kat daha düşük ücret alıyorlar"

Tez-Koop-İş Sendikası, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kaydetti:

"Özel İtalyan Lisesi'nde grevimizin 92. gününü geride bıraktık. Bu grevin temelinde, okul yönetiminin sendikalaşma karşıtı tutumu, Türk öğretmenlerin son üç yıldır hiçbir ücret zammı alamaması ve aynı çatı altında görev yaptıkları İtalyan meslektaşlarından iki kat daha fazla çalışmalarına rağmen altı kat daha düşük ücret almaları yatıyor. Türk öğretmenler, maruz kaldıkları bu ayrımcılığı ve hak gaspını gidermek için demokratik haklarını kullanarak toplu iş sözleşmesi imzalamak istiyor."

"Hukuk dışı müdahale yargıdan döndü"

Ancak lise yönetimi, 26 Mart tarihinde Sendikamız ile üzerinde uzlaşılan toplu iş sözleşmesi öncesi mutabakat metnini imzalamaktan ısrarla kaçınıyor. Uzlaşmaz tavrını sürdüren yönetimle birlikte hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı ise grevdeki öğretmenlerin yerine geçici öğretmen ataması yaparak açıkça grev kırıcılığına girişmişti; fakat bu hukuk dışı müdahale yargıdan döndü.

Sendikamızın başvurusu üzerine konuyu inceleyen 4. İdare Mahkemesi, 2026/468 sayılı kararıyla geçici öğretmen atamasının yürütmesini durdurarak öğretmenlerin haklılığını ortaya koydu. Bu karar ile hem Özel İtalyan Lisesi yönetiminin hukuk tanımaz tutumu teşhir edilmiş hem de sendikal hakların gasbedilmesinin önüne geçilmiş oldu. Gelinen noktada Sendikamız Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel İtalyan Lisesi yönetimine bir çağrıda bulunuyor, 'Mahkeme kararına uyulmalı, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin daha fazla mağdur edilmemesi için 26 Mart'ta üzerinde anlaşılan metin imzalanarak toplu iş sözleşmesi bir an önce bağıtlanmalıdır.'"

Kaynak: ANKA

