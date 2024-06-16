Öğretmen, öğrencilere mezuniyetlerinde kiraz fidanı hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğretmen, öğrencilere mezuniyetlerinde kiraz fidanı hediye etti

Sakarya'da bir ilkokul öğretmeni olan Ayşegül, öğrencilerine mezuniyetlerinde kiraz fidanı hediye ederek, gelecekte en çok meyve veren ağacın altında buluşmayı hayal ediyor. Ayşegül öğretmen, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için Kitap Okuma Kulübü kurdu ve öğrencilerle birlikte birçok kitap okudu. En çok sevdikleri kitap olan 'Dedem Bir Kiraz Ağacı' ile ilgili bir anı bırakmak isteyen öğretmen, her öğrenciye kiraz fidanı hediye etti ve 2036'da mezun öğrencileriyle ağacın altında buluşmayı planlıyor.

16.06.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da ilkokul 4. sınıf öğrencilerine mezuniyetlerinde kiraz fidanı hediye eden Ayşegül öğretmen, onlarla üniversite eğitimlerini tamamlayacakları 2036'da en çok meyve veren ağacın altında bir araya gelmeyi hayal ediyor.

Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Ayşegül öğretmen, öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için "Kitap Okuma Kulübü" kurdu.

Eğitim öğretim yılı boyunca birçok kitap okuyan 27 öğrenci, en çok "Dedem Bir Kiraz Ağacı" kitabını sevdi.

Kitapla ilgili çocuklarda bir anı bırakmak için onlara kiraz fidanı hediye eden Ayşegül öğretmen, gelecekte mezun öğrencileriyle yetiştirecekleri ağacın altında buluşup kiraz yemeyi hayal ediyor.

"Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için birçok yöntem deniyoruz"

Ayşegül öğretmen, AA muhabirine, ilkokul öğretmenleri olarak çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için birçok yöntem denediklerini söyledi.

Sınıfta Kitap Okuma Kulübü kurduğunu belirten Ayşegül öğretmen, "Kitaplarımızı tahlil ediyoruz. Okumuyoruz, yaşıyoruz diyebilirim. O yüzden çocuklarla yıl boyunca belirlediğimiz bazı kitaplar vardı, onların tahlilini yaptık. En son okuduğumuz kitap 'Dedem Bir Kiraz Ağacı' kitabıydı. Çocuklar bu kitabı çok beğendi. Çocuk ve dedesiyle maceralarının yer aldığı, çok iç ısıtan ve hikayesi olan bir kitap. Kiraz ağacından çok fazla bahsediyor ve kiraz ağacıyla olan anılarını anlatıyor." diye konuştu.

Bu kitapla ilgili çocuklarda bir anı bırakmak istediğini dile getiren Ayşegül öğretmen, şöyle devam etti:

"Çok beğendikleri için de bu kitapla alakalı bir sürpriz yapmak istedik. Öğrencilerle birlikte büyüsün diye her birine kiraz fidanı hediye etmeyi düşündüm hatta mektup yazdım, duygusal bir mektubumuz da var. Mezuniyet tarihlerini içeren 15 Haziran 2036 tarihinde buluşmak üzere anlaştık. Mektubun sonunda bu da yer alıyor. 2036, onların üniversite mezuniyet yılları olacak hem de kiraz mevsimi oluyor. Allah ömür verirse en fazla meyve veren öğrencinin ağacının altında buluşup kiraz yiyip, bu günleri hatırlayacağız. Zaman çabuk geçiyor, böyle bir fikir aklıma geldi, çocuklar da sevindi."

"Öğretmenimizi hiç unutmayacağız"

Öğrencilerden Beyazıt Çelik de öğretmenlerinin kendilerine kiraz fidanı hediye ettiğini belirterek, "Çok ince bir hareket olduğunu düşünüyorum. Kitabı okurken çok beğenmiştik. Öğretmenimizi hiç unutmayacağız ve 2036 yılında inşallah o ağacın altında kiraz yiyeceğiz." dedi.

Ayşe Ravza Karadirim ise öğretmeniyle Kitap Okuma Kulübü kurduklarını dile getirerek, "Okuduğumuz kitaplardan biri de 'Dedem Bir Kiraz Ağacı' kitabıydı. Bu kitapla ilgili öğretmenimiz bize sürpriz yaptı ve kiraz fidanı hediye etti. Sürprizi çok sevdim, öğretmenime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sakarya, Kiraz, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen, öğrencilere mezuniyetlerinde kiraz fidanı hediye etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:38 İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 12:04:39. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmen, öğrencilere mezuniyetlerinde kiraz fidanı hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement