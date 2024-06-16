Öğretmen, öğrencilere mezuniyetlerinde kiraz fidanı hediye etti

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Sakarya'da ilkokul 4. sınıf öğrencilerine mezuniyetlerinde kiraz fidanı hediye eden Ayşegül öğretmen, onlarla üniversite eğitimlerini tamamlayacakları 2036'da en çok meyve veren ağacın altında bir araya gelmeyi hayal ediyor.

Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Ayşegül öğretmen, öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için "Kitap Okuma Kulübü" kurdu.

Eğitim öğretim yılı boyunca birçok kitap okuyan 27 öğrenci, en çok "Dedem Bir Kiraz Ağacı" kitabını sevdi.

Kitapla ilgili çocuklarda bir anı bırakmak için onlara kiraz fidanı hediye eden Ayşegül öğretmen, gelecekte mezun öğrencileriyle yetiştirecekleri ağacın altında buluşup kiraz yemeyi hayal ediyor.

"Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için birçok yöntem deniyoruz"

Ayşegül öğretmen, AA muhabirine, ilkokul öğretmenleri olarak çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için birçok yöntem denediklerini söyledi.

Sınıfta Kitap Okuma Kulübü kurduğunu belirten Ayşegül öğretmen, "Kitaplarımızı tahlil ediyoruz. Okumuyoruz, yaşıyoruz diyebilirim. O yüzden çocuklarla yıl boyunca belirlediğimiz bazı kitaplar vardı, onların tahlilini yaptık. En son okuduğumuz kitap 'Dedem Bir Kiraz Ağacı' kitabıydı. Çocuklar bu kitabı çok beğendi. Çocuk ve dedesiyle maceralarının yer aldığı, çok iç ısıtan ve hikayesi olan bir kitap. Kiraz ağacından çok fazla bahsediyor ve kiraz ağacıyla olan anılarını anlatıyor." diye konuştu.

Bu kitapla ilgili çocuklarda bir anı bırakmak istediğini dile getiren Ayşegül öğretmen, şöyle devam etti:

"Çok beğendikleri için de bu kitapla alakalı bir sürpriz yapmak istedik. Öğrencilerle birlikte büyüsün diye her birine kiraz fidanı hediye etmeyi düşündüm hatta mektup yazdım, duygusal bir mektubumuz da var. Mezuniyet tarihlerini içeren 15 Haziran 2036 tarihinde buluşmak üzere anlaştık. Mektubun sonunda bu da yer alıyor. 2036, onların üniversite mezuniyet yılları olacak hem de kiraz mevsimi oluyor. Allah ömür verirse en fazla meyve veren öğrencinin ağacının altında buluşup kiraz yiyip, bu günleri hatırlayacağız. Zaman çabuk geçiyor, böyle bir fikir aklıma geldi, çocuklar da sevindi."

"Öğretmenimizi hiç unutmayacağız"

Öğrencilerden Beyazıt Çelik de öğretmenlerinin kendilerine kiraz fidanı hediye ettiğini belirterek, "Çok ince bir hareket olduğunu düşünüyorum. Kitabı okurken çok beğenmiştik. Öğretmenimizi hiç unutmayacağız ve 2036 yılında inşallah o ağacın altında kiraz yiyeceğiz." dedi.

Ayşe Ravza Karadirim ise öğretmeniyle Kitap Okuma Kulübü kurduklarını dile getirerek, "Okuduğumuz kitaplardan biri de 'Dedem Bir Kiraz Ağacı' kitabıydı. Bu kitapla ilgili öğretmenimiz bize sürpriz yaptı ve kiraz fidanı hediye etti. Sürprizi çok sevdim, öğretmenime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.