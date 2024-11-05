Öğretmen Tahliye Edildi, Aile İtiraz Edecek - Son Dakika
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Öğretmen Tahliye Edildi, Aile İtiraz Edecek

Altınordu'da 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili öğretmen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı.

05.11.2024 17:46
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan öğretmen, tutukluluk kararına yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Ekim'de görülen duruşmada, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdiği tutuklu sanık Banu Kaya'nın (46) tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Bunun üzerine sanık avukatı ve savcı, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine ayrı ayrı tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Kaya'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kazada hayatını kaybeden Miray Arslan'ın babası Yakup Arslan, yaptığı açıklamada, canlarının çok yandığını belirterek, verilen karar nedeniyle yıprandıklarını söyledi.

Hem savcı hem de 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Arslan, olayın peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

Olayın geçmişi

2 Eylül'de Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya, 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmada, sanığa, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesi ve tutukluluk halinin devamı kararlaştırılmıştı.

Mahkeme heyeti ayrıca, trafik düzeninin gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle Kaya'nın 2 yıl süreyle sürücü belgesini kullanmasının da yasaklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğretmen Tahliye Edildi, Aile İtiraz Edecek - Son Dakika

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