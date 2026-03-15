Öğretmene Saldırı Tepkisi

15.03.2026 14:00
Ardahan'da bir öğretmene servis şoförünün saldırması, eğitimcilerden sert tepki aldı.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Ardahan'da servis şoföründen öğretmene saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan'da görev yapan özel eğitim öğretmeni arkadaşımız, okul bahçesinde nöbet görevini yerine getirirken bir servis şoförünün hakaret ve fiziksel saldırısına uğramıştır. Bu durum kesinlikle kabul edilemez.

"Olay, öğrencileri okula getiren servis aracının geç kalması üzerine öğretmenimizin şoföre gecikme nedenini sormasıyla başlamıştır. Bunun üzerine söz konusu şahıs öğretmenimize ağır hakaretlerde bulunmuş, ardından fiziksel saldırıda bulunmuştur. Saldırı sırasında öğretmenimizi 'Seni asarım lan' sözleriyle açıkça tehdit etmiştir. Bu olayın servis aracındaki özel gereksinimli öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşmiş olması durumu daha da vahim hale getirmiştir.

"Yaşanan saldırı yalnızca bir öğretmene yönelik şiddet değildir. Aynı zamanda özel gereksinimli öğrencilerin psikolojisini ve okul ortamının güvenliğini tehdit eden ciddi bir olaydır. Öğretmenimiz söz konusu kişi hakkında derhal şikayette bulunmuştur. Buna rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgili kişinin aynı okulda görevine devam ettirilmesi kabul edilemez.

"Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz. Öğretmenlere yönelik şiddetin hiçbir şekilde tolere edilmesi mümkün değildir. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin derhal görevden uzaklaştırılması gerekmektedir.

"Eğitim Gücü Sen olarak üyelerimizin her zaman yanındayız. Öğretmenlerimize yönelik şiddetin karşısında kararlılıkla duracağız. Gerekli görülmesi halinde bizzat Ardahan'a giderek süreci yerinde takip edeceğim."

Kaynak: DHA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

14:09
''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
14:05
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
