Öğretmene WhatsApp Tepkisi: Disiplin Uyarısı

11.03.2026 16:14
Uşak'ta müdür, öğretmene 8 Mart mesajına tepki vermediği için resmi uyarıda bulundu.

(ANKARA) - Uşak'ta Muzaffer Mert İlkokulu Müdürü Murat Kocakaya, öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajına tepki vermediği gerekçesiyle bir öğretmene resmi yazıyla uyarıda bulundu. Yazıda öğretmenin tutumunun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin cezasına konu olabileceği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Mert İlkokulu Müdürü Murat Kocakaya tarafından okulda görev yapan bir öğretmene gönderilen resmi yazıda, öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp grubunda okul müdürünün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin paylaştığı mesaja tepki verilmediği belirtildi.

"Ön inceleme" başlığı taşıyan 9 Mart 2026 tarihli yazıda, öğretmenin paylaşıma "kadın olmasına ve görmesine rağmen" herhangi bir tepki vermediğinin tespit edildiği ifade edildi."

Yazıda, öğretmenlerin bulunduğu grubun adının "Muzaffer Mert İlkokulu Ailesi" olduğu hatırlatılarak, söz konusu tutumun aile birliğine uymadığı ve okul kültürü oluşturma çalışmalarını olumsuz etkilediği öne sürüldü. Müdürün mesajına karşılık verilmemesinin "saygısız ve nezaketsiz bir davranış" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Resmi yazıda, okul müdürünün müdür sıfatıyla yaptığı kutlama mesajına uluslararası protokol ve görgü kuralları gereği karşılık verilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca yazıda, öğretmenin tutumunun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde yer alan "devlet memuruna yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak" ve "görevine karşı kayıtsız kalmak" hükümleri kapsamında değerlendirilebileceği belirtilerek; fiilin durumuna göre uyarma, kınama ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının gündeme gelebileceği kaydedildi.

Müdür Kocakaya imzalı yazıda, öğretmenin bu aşamada yalnızca bilgilendirildiği ve uyarıldığı ifade edilerek, bundan sonraki tutum ve davranışlarında "devlet memuru vakarına yakışır şekilde hareket etmesinin" beklendiği belirtildi.

"Öğretmenin emojisini, reaksiyonunu ve övgüsünü denetlemeye kalkışan bir idarecilik anlayışıyla karşı karşıyayız"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Okulların temizlik sorunu var, güvenlik sorunu var, öğretmen açığı var, fiziki yetersizlikler var, öğretmenler şiddet tehdidi altında görev yapıyor ama yandaş yöneticilerin gündemi bunlar değil. Onların gündemi öğretmenin hangi koşullarda ders verdiği, öğrencilerin eğitim ortamındaki eksiklikleri ya da okulların sorunlarının nasıl çözüleceği değildir. Onların gündemi öğretmenin WhatsApp mesajlarına emoji koyup koymadığı, mesajı görüp görmediği, kaç dakikada cevap verdiği, itaat edip etmediği, kendilerine yeterince güzel söz söyleyip söylemediği… Okulların gerçek sorunları dururken öğretmenin emojisini, reaksiyonunu ve övgüsünü denetlemeye kalkışan bir idarecilik anlayışıyla karşı karşıyayız. Baştan aşağı çürümenin belgelerinde biri bu."

Kaynak: ANKA

