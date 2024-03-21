Öğretmenler Çanakkale'ye gidemeyen öğrencilere okulda Çanakkale Müzesi oluşturdu
KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri Çanakkale'yi görmeyi çok isteyen öğrencileri için okulda Çanakkale Müzesi oluşturdu.
Öğrencilerin bire bir rol aldığı müzenin açılışı Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ve İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır tarafından yapıldı. Açılıştan sonra ilçe protokolü müzeyi gezdi.
Yaklaşık 1 aydır 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlandıklarını ifade eden okulun Türkçe Öğretmeni Ersin Ay, "Biz çocuklarımıza derslerde önemli günlerde Çanakkale'yi sürekli anlatıyoruz, akıllı tahtadan gösteriyoruz, videolar izletiyoruz ama Çanakkale'yi tam anlamıyla çocuklarımıza aktaramıyorduk. Çocuklarımız da Çanakkale'ye gitmeyi çok istiyordu. Çalışmalarda özellikle bunu dile getiriyorlardı. Biz de imkanlardan dolayı çocuklarımızı Çanakkale'ye götüremezsek, dedik ki öğretmen arkadaşlarımızla Çanakkale'yi okulumuza getirelim. Bir ay öncesinden başladık çalışmalara. Top yaptık, tüfek yaptık, işte mevziler, siperler, araç gereç, bir ay boyunca biz bir aydır çalışıyoruz. Yaklaşık 9-10 tane öğretmenimiz, 55-60 tane öğrencimiz bu projenin içinde bir aydır aktif olarak çalışmakta. Son 15 gün özellikle çok yoğun tempoda, çok sıkı bir çalışma yaptık. Ramazan'ın etkisiyle çalışmalarımızı iftardan sonrasına kaydırdık. Çocuklarımıza, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum buradan. İftardan sonra yılmadan, bıkmadan bizle beraber çalışarak müzeyi bu güzel Çanakkale programını ortaya çıkardılar. Onlara gerçekten canını gönülden teşekkür ediyorum. Müzemiz diğer okuldaki öğrencilerin, öğretmenlerin ve Ermenek halkının da görmesi için bir hafta kadar açık kalacak. Bir hafta müzemizi sergilemeye devam edeceğiz görmek isteyen Çanakkale ruhunu yaşamak isteyen herkese müzemize bekliyoruz" dedi.
Müzede Atatürk'ü canlandıran Muhammed Enes Çelebi ise, "Atatürk'ü canlandırmak benim içi gurur verici bir durum. Üstümdeki kıyafetler ve benzetmeler, hocalarım da sağ olsun onların yardımlarıyla daha da çok benzedim ve müzemize katkıda bulundum" diye konuştu.
Müzeyi gezen diğer öğrenciler de çok duygulandıklarını söyledi.
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