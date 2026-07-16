Öğretmenler Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Öğretmenler Gözaltına Alındı

16.07.2026 16:35
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Mülakat mağduru öğretmenler ve anneleri, Hazine Bakanlığı önünde gözaltına alındı; protesto ediliyor.

Haber: Hilal ACAR/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önündeki basın açıklaması sırasında, 49 öğretmenin anneleriyle gözaltına alındığı belirtti. Mülakat mağduru öğretmen annesi, "Benim çocuğum derece yaptı. Keşke derece yapmasaydı da bunları yaşamasaydım" dedi.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı önünden gözaltına alınmasının ardından, öğretmenler Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası önünde toplandı.

Sendika önünde açıklama yapan Cemrecan Aşlamacı, "Bizi bakanlık bakanlık gezdiriyorsunuz. Çünkü bu ülkede o koltuklarda oturan hiç kimse çıkıp da 'Evet, bu sorunun muhatabı benim. Bu sorunu ben çözebilirim, biz çözebiliriz.' demiyor. Biz bunun için Ankara'da bakanlık bakanlık geziyoruz. Maliye Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na yürürken önümüz kesiliyor. En az 49 arkadaşımız bugün annelerimizle beraber gözaltına alındı. Buraya gelen öğretmen arkadaşlarımızın çocukları var. Onları zorla alandan çıkardık. 'Dediler ki öğretmenlerimize ne yapıyorlar? Onların yanında olmak istiyoruz.' dediler. Çocuklarımızı bu şekilde korkutan, annelerimize bu şekilde şiddet uygulayan, yüz binlerce özel sektör öğretmeninin yaşamını dar eden, 1611 atanamayan mülakat mağduru öğretmenin atama hakkını gasp edenler, bizi böyle her gün sürüklemeye devam edeceksiniz ama vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Mülakat mağduru bir öğretmenin annesi de "Ben bugün bunu hak etmedim. Benim evladımı, bugün beni sürükleyerek almalarını hak etmedim. Bütün öğretmenler benim evladım ve ben devletime kendimi beğendiremedim. Yusuf Tekin'e kendimi beğendiremedim. Benim çocuğum derece yaptı. Keşke derece yapmasaydı da bunları yaşamasaydım. Derece yaptığı için mi ben bunları yaşıyorum? Gözyaşlarımız sel oldu burada, artık yeter. Ben Yusuf Tekin'le görüşmek istiyorum. Çocuğumun hakkını istiyorum. Ben devletten şimdiye kadar hiçbir şey istemedim. Hakkım olanı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"EY YUSUF TEKİN, BİZLERİN HAKLARININ YENDİĞİNİ ÖRTBAS EDEMEZSİNİZ"

Mülakat mağduru bir öğretmen, "Eylemde bizlere gösterilen hiçbir sert muameleyi hak etmedik" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen öğretmen, şunları söyledi:

"Kendisi sık sık 28 Şubat mağduriyetlerinden bahseder. Ben de bir 28 Şubat mağduru babanın evladı olarak buradayım. Bugün gözaltına alınan arkadaşlarımız arasında kapalı bacılarımız vardı. 'Kapalı bacılarımız' diyorum. Çünkü kendisi '28 Şubat'ta kapalı bacılarımıza neler yaptıklarını unutmadık' diyerek sık sık bu söylemden tabanına mesajlar gönderiyor. Ben de buradan ona bir mesaj gönderiyorum. 'Bacılarımız' diyorum. Çünkü ey Yusuf Tekin, 'öyle oturarak su içerek, camilerimizi ahır yaptılar' diyerek bizlerin haklarının yendiğini örtbas edemezsiniz. Bunları artık kendi tabanınız bile yemiyor, uyanın lütfen."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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