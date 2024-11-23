Öğretmenler Günü Klipi Hazırlandı

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Bingöl'ün Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte, ilçenin dron ile çekilmiş görüntüleri, öğrenciler tarafından hazırlanan kareografik görüntüler, öğretmen ve öğrencilerin okuldaki görüntüleri yer alıyor.

Genç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Kaya, Türkçe Öğretmeni Veysel Başçık tarafından yazılan ve seslendirilen şiir eşliğindeki klibi hazırlayan ekibe teşekkür ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.