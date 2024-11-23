Öğretmenler Günü'nde Emekli Öğretmenlere Ziyaret

Güncel

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, okul müdürleri ve öğretmenler, emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret eden Öncü, yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözünü hatırlatan Öncü, "Bizler de aydınlık geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizi, bu kutlu günde unutmadık. Ömrünü topluma faydalı nesiller yetiştirmek üzere vakfetmiş emekli öğretmenlerimizi yalnız bırakmak istemedik." ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.