Öğretmenler Saldırıları Protesto Etti - Son Dakika
Öğretmenler Saldırıları Protesto Etti

Öğretmenler Saldırıları Protesto Etti
17.04.2026 15:43
Avcılar'da Türk Eğitim Sen'e bağlı öğretmenler, saldırılarda hayatını kaybedenler için protesto düzenledi.

Avcılar'da Türk Eğitim Sen'e bağlı öğretmenler Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıları protesto etti. İlçede Cuma namazı sonrası hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybedenler için Türk Eğitim Sen üyesi öğretmenler Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde topladı. Şube Başkanı İbrahim Ender Akkan, öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasını beklediklerini söyledi. Akkan, eğitimcilerin veli ve öğrenci baskısından kurtarılması gerektiğini vurguladı. Öğretmenler daha sonra Atatürk Anıtı mozolesine karanfil bıraktı. Deprem Anıtı'na kadar 'Okulda ölmek istemiyoruz' diyerek sloganlar attı. Öğretmenler, Merkez Ulu Camii'nde cuma namazı sonrası saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenler Saldırıları Protesto Etti - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:22:37. #7.13#
SON DAKİKA: Öğretmenler Saldırıları Protesto Etti - Son Dakika
