Öğretmenler TBMM'de Görüştü - Son Dakika
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Öğretmenler TBMM'de Görüştü

23.06.2026 14:09
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Özel Sektör Öğretmenleri, taleplerini iletmek üzere TBMM'de toplantı yaptı. Belirsizlik sürüyor.

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - Ankara'da 9 gündür açlık grevini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenler, TBMM'de AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan ile görüştü. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, taleplerin yetkililere iletildiğini belirtirken, Gürcan'ın bu akşam yetkililerle bir toplantı yapacağını söyledi.

Ankara'da 9 gündür açlık grevini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenler, TBMM'de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile görüştü. Öğretmenlerin saat 11.30'da başlayan görüşmesi 13.40'ta sona erdi.

"BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR"

Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel Sektör Ogretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, komisyon başkanı Gürcan'ın yetkililerle bu akşam toplantı yapacağını söyledi. Edebali, şöyle konuştu:

"Mülakat mağdurları ve özel sektör öğretmenleriyle ayrı bir görüşme oldu. Daha henüz bir değerlendirme yapamadık içimizde. Taleplerimizi tekrar ifade ettik. Bu akşam bir görüşme yapılacak yetkililerle. Olumlu olmasının sonucu bu akşam belli olacak. Belirsizlik devam ediyor. Görüşmenin çıktıları bizimle paylaşılacak."

AÇLIK GREVİ 9'UNCU GÜNÜNDE

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, taleplerinin karşılanması ve verilen sözlerin tutulması için 15 Haziran'da süresiz açlık grevine başlamıştı.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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