Öğretmenler Yaralı Çakalı Kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğretmenler tarafından yaralı bulunan çakal tedavi altına alındı.

İlçeden görev yaptıkları Karadeniz Ereğli ilçesi Kurtlar köyündeki ilkokula giden öğretmenler Selim Gürel, Müjdat Vural ve Barış Güner, yolda yaralı çakal olduğunu fark etti.

Araçlarından inen öğretmenler, sürünerek fındık tarlasına kaçan çakalı yakaladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı teslim aldı.

Tedavi altına alınan çakal, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak.