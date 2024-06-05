Öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e karne - Son Dakika
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Öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e karne

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevde birinci yılını doldurması nedeniyle Tekin için karne hazırladı. Karnede öğretmen atamaları ve taban aylık gibi konularda Bakan Tekin'e 'sıfır' verilirken, 'patronlarla görüşme' dersinden ise 100 puan verildi. Öğretmenler, karnede ayrıca Bakan Tekin için 'öğretmen notu' da yer aldığını belirtti.

05.06.2024 19:02
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ANKARA - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na üye öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevde birinci yılını doldurması nedeniyle Tekin için karne hazırladı. Bakanlığın önüne gelen öğretmenlerin pankart şeklinde hazırladıkları karnede öğretmen atamaları, taban aylık gibi konularda Bakan Tekin'e 'sıfır' verilirken, 'patronlarla görüşme' dersinden ise 100 puan verildi.

TBMM önündeki Meclis Parkı'nda 11 gündür eylemlerini sürdüren Özek Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevde birinci yılını doldurması nedeniyle hazırladıkları karneyle Milli Eğitim Bakanlığı önüne geldi. Öğretmenler burada yaptıkları açıklamada karnedeki notları tek tek okuyarak şunları ifade etti:

"Biz her dönem sonu öğrencilerimize bir karne hazırlıyoruz, veriyoruz. Bu karnenin farklı bir versiyonunu göreve başladığı günden bu yana bir yılı dolduran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e vermek için yeni bir karne hazırladık. Bir yıl boyunca Bakan Tekin, öğretmenler için mi yoksa her geçen gün servetine servet katan patronlar için mi bir yıl çalışmış? 'Taban maaşı, öğretmenlik, meslek kanunu dahil etmek' 0 puan. 'Patronlarla görüşme dersi' 100 puan. Bizi duymayan, Yusuf Tekin, patronlarla görüşmek konusunda gayet başarılı. 'Patronların karını düşünme dersi' 100 puan. Biz kurulduğumuz günden bu yana bu koşullar altında yaşayamıyoruz, derslerimizi düşünemiyoruz diye diye ayları yılları devirdik. Bize taban maaşı vermek konusunda bir adım dahi atmayan Bakan Tekin patronların karını düşünmek konusunda gayet başarılı. 'Belirli süreli sözleşmeleri kaldırma dersi' 0 puan. 'Öğretmen ataması yapma dersi' 0 puan. 'Öğretmenlerle görüşme dersi' 0 puan. 'Güvenceli iş ortağımı sağlama dersi' 0 puan. En son bir tane öğretmenimiz, bir okulda bir öğrencisi tarafından öldürüldü. 'Eğitim iş kolu kurmak dersinden' 0 puan."

"Yusuf Tekin, öğretmenler için değil, patronlar için çalışmıştır"

Öğretmenlerin hazırladıkları karnede Bakan Tekin için 'öğretmen notu' da yer aldı. Notta, "Yusuf Tekin koltuğunda bir yılı doldurdun. Bu davranışların devam ederse öğretmenler tarafından iyi hatırlanmayacaksın. Eğer koltuğunda kalmak istiyorsan taban maaş dersine iyi çalış" ifadeleri yer aldı.

Öğretmenler taban maaş haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e karne - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e karne - Son Dakika
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