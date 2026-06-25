Öğretmenlere Destek Eylemi

(İSTANBUL) Ankara'da açlık grevi yapan özel sektör öğretmenlerine destek için Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapıldı. Açıklamada, "Öğretmenlerin karşılaştığı tablo, kabul edilemez bir tablodur. Hak arayan eğitim emekçileri polis ablukalarıyla, gözaltılarla ve baskılarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Açlık grevindeki öğretmenlerin taleplerine kulak vermek yerine onların sesini kısmaya çalışmak, sorunu çözmek değil derinleştirmektir" denildi.

Kağıthaneli bir grup vatandaş, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla Ankara'da 11 gündür açlık grevini sürdüren öğretmenlere destek için Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Eğitim İş ve Eğitim Sen temsilcilerinin de destek verdiği eylemde basın açıklamasını Melike Albaş okudu. Açıklama şöyle:

"ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI TABLO KABUL EDİLEMEZ BİR TABLODUR"

"Bizler Kağıthane'de yaşayan emekçiler olarak bugün öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu ilan etmek için bir araya geldik. Günlerdir Ankara'da haklarını talep eden öğretmenler ve öğretmenlerin aileleri; insanca çalışma koşulları, güvenceli istihdam ve mesleklerinin geleceği için mücadele ediyor. Yetkililer tarafından verilen sözlerin tutulmasını, taleplerinin karşılanmasını ve öğretmenlerin sesinin duyulmasını istiyorlar. Ancak öğretmenlerin karşılaştığı tablo, kabul edilemez bir tablodur. Hak arayan eğitim emekçileri polis ablukalarıyla, gözaltılarla ve baskılarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Açlık grevindeki öğretmenlerin taleplerine kulak vermek yerine onların sesini kısmaya çalışmak, sorunu çözmek değil derinleştirmektir."

"VERİLEN SÖZLER TUTULMALIDIR"

Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve ilgili tüm kurumlara sesleniyoruz: Verilen sözler derhal tutulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve patron dernekleri öğretmen temsilcileriyle aynı masaya oturmalıdır. Öğretmenlerin taleplerini içeren düzenlemeler yasalaştırılmalı, Meclis'te bekleyen kanun teklifleri gecikmeksizin gündeme alınmalıdır. Öğretmenlerin üzerindeki polis baskısı, gözaltılar ve hak ihlalleri son bulmalıdır. Açlık grevindeki öğretmenlerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamasının tek sorumlusu bu sese kulak tıkayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ayşen Gürcan ve buna göz yuman AKP iktidarıdır.

Bir kez daha söylüyoruz; Öğretmenler yalnız değildir. Bir ülkenin geleceği, çocuklarımızın eğitimi ve toplumun ilerlemesi öğretmenlerin emeği üzerinde yükselir. Öğretmenlerin haklarını savunmak, geleceğimizi savunmaktır. Kağıthane halkı olarak öğretmenlerin haklı taleplerinin takipçisi olacağımızı, mücadelelerinde yanlarında duracağımızı ve verilen sözler tutulana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz"