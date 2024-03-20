Öğretmenlere mülakatsız 68 bin atama talebi

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Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu üyeleri, "öğretmenlere mülakatsız 68 bin atama" yapılmasını istedi.

Ulus Meydanı'nda bir araya gelen platform üyelerine bazı milletvekilleri de destek verdi.

Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu temsilcisi Sait Şahin burada yaptığı konuşmada, 572 bin öğretmenin atama beklediğini ifade ederek, yurdun her köşesinde görev yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Şahin, şöyle konuştu:

"Bizler bu ülkeyi en temelde eğitimle ileriye taşıyacak genç öğretmenler olarak her daim öğrencilerimizle olmak, ülkemizi eğitim başarılarıyla gururlandırmak adına eğitim camiasına 2023 yılı atamasında 100. yıla yakışır mülakatsız 68 bin öğretmen ataması talebimizi bir kez daha yineliyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kıymetli devlet erkanımızı ve yüce Türk milletini saygıyla selamlıyoruz."