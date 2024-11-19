Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 24-30 Kasım tarihlerinde öğretmenlere ve yanlarındaki bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek.
Teleferik AŞ, öğrencilere yeni öğrenme imkanları ve beceri geliştirme ortamları sunulması amacıyla öğretmenlere ve yanında gelen bir öğrenciye tek seferlik ücretsiz gidiş dönüş imkanı sağlayacak.
Öğretmenler, 24-30 Kasım tarihlerinde öğretmen kimliğini ibraz ederek bu hizmetten faydalanabilecek.
Son Dakika › Güncel › Öğretmenlere Ücretsiz Teleferik Hizmeti - Son Dakika
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