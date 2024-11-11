Öğretmenlere Yüzde 50 Tren İndirimi - Son Dakika
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Öğretmenlere Yüzde 50 Tren İndirimi

Öğretmenlere Yüzde 50 Tren İndirimi

24-30 Kasım'da öğretmenlere YHT ve ana hat trenlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

11.11.2024 11:49
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinde öğretmenlere tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ'nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını hatırlatarak, "24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler, YHT ve anahat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek. 2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024'ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı" dedi.

'ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER FAYDALANACAK'

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirterek, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak. 24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Öğretmenlere Yüzde 50 Tren İndirimi - Son Dakika

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