Öğretmenlerin Dijital İletişim Hakları Korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmenlerin Dijital İletişim Hakları Korunuyor

Öğretmenlerin Dijital İletişim Hakları Korunuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Gücü Sen, öğretmenlerin izni olmadan dijital gruplara katılmasını ve numara paylaşımını engelleyecek.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), öğretmenlerin kendi istekleri dışında WhatsApp, Telegram, BİP ve benzeri resmi olmayan dijital iletişim gruplarına dahil edilmesine ve kişisel telefon numaralarının öğrenci, veli veya üçüncü kişilerle paylaşılmasına karşı aldığı eylem kararını 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da uygulayacağını bildirdi.

Eğitim Gücü Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Oğuz Özat başkanlığında toplanarak daha önce alınan eylem kararının yeni eğitim-öğretim yılında da sürdürülmesine karar verdi. Sendika, öğretmenlerin kendi istekleri dışında WhatsApp, Telegram, BİP ve benzeri platformlarda oluşturulan gruplara eklenmesine ve bu platformlar üzerinden mesai saatleri gözetilmeksizin talimat, tebliğ, emir ve yazı gönderilmesine karşı çıktı.

Eğitim Gücü Sen, öğretmenlerin kişisel telefon numaralarının rızaları dışında öğrenci, veli veya üçüncü kişilerle paylaşılmasının da kabul edilemez olduğunu belirtti. Öğrenci ve velilerle iletişim amacıyla oluşturulan resmi olmayan mesajlaşma gruplarının öğretmenleri mesai saatleri dışında sürekli ulaşılabilir hale getirdiğini belirten sendika, bu durumun öğretmenlerin özel hayatını olumsuz etkileyebildiğini ve bazı durumlarda veli baskısı ve zorbalığına maruz kalmalarına neden olabildiğini ifade etti.

"RESMİ BİLDİRİMLER RESMİ KANALLARDAN YAPILMALI"

Sendika, idari bildirim ve tebligatların mevzuata uygun resmi iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi. Öğrenci ve velilerle iletişimde e-Okul, elektronik posta ve kurumların resmi iletişim kanallarının kullanılmasının esas olması gerektiğini belirten Eğitim Gücü Sen, okul yönetimlerinin farklı bir iletişim platformu kullanmasını talep etmesi halinde öğretmenin gönüllülüğünün esas alınması gerektiğini kaydetti.

Eğitim Gücü Sen'in aldığı karar kapsamında sendika üyeleri, resmi elektronik ve dijital platformlar dışındaki WhatsApp, Telegram, BİP ve benzeri iletişim araçlarında oluşturulan gruplara katılmalarına yönelik istek ve idari emirleri kendi isteklerine bağlı olarak yerine getirmeyebilecek.

Üyeler ayrıca özel hayatlarında kullandıkları kişisel iletişim bilgilerinin öğrenci, veli ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına yönelik idari istek, işlem ve emirleri de kendi tercihlerine bağlı olarak yerine getirmeyebilecek. Eylem kararının, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlerin Dijital İletişim Hakları Korunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:16
Fener’e mi geliyor Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:34
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı
Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 17:14:41. #7.12#
SON DAKİKA: Öğretmenlerin Dijital İletişim Hakları Korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement