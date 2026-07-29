Oğulpaşa Köyü\'nde Anız Yangını Söndürüldü

Havsa'nın Oğulpaşa köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.

Köydeki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Havsa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çiftçiler de traktör ve su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 dekar tarım arazisi zarar gördü.