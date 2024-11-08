Oğuzhan Ayas: Çay Ocağı Başkanı - Son Dakika
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Oğuzhan Ayas: Çay Ocağı Başkanı

Oğuzhan Ayas: Çay Ocağı Başkanı

Down sendromlu Oğuzhan Ayas, pozitif enerjisiyle Süleymanpaşa Belediyesi'nde sevilen bir çalışan.

08.11.2024 11:48
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesinin "çay ocağı başkanı" olarak anılan down sendromlu çalışanı Oğuzhan Ayas, pozitif enerjisiyle mesai arkadaşlarının sevgisini kazanıyor.

Özel eğitimlerle sosyalleşen 27 yaşındaki down sendromlu Oğuzhan, Süleymanpaşa Belediyesinde 5 yıl önce çalışmaya başladı.

Pozitif enerjisiyle mesai arkadaşlarının sevgisini kazanan Oğuzhan'ın arkadaşları, ona "çay ocağı başkanı" ya da "başkanım" diye sesleniyor.

Yaz kış güneş gözlüğü takan ve takım elbisesiyle mesai yapan Oğuzhan Ayas, sabah çaylarını dağıttıktan sonra zaman zaman klarnet de çalıyor.

"Oğuzhan'ı çocukluğundan bu yana sosyal hayatın içinden hiç eksik etmedik"

Oğuzhan Ayas, AA muhabirine, işini çok sevdiğini ve insanlara çay götürünce mutlu olduğunu söyledi.

Sabah erkenden işe geldiğini ifade eden Ayas, "Belediyeye gelince herkese çay, kahve veriyorum. Herkesle sohbet ediyorum. Arada da buradakilere klarnet çalıyorum." dedi.

Oğuzhan'ın babası Ahmet Ayas, evladının sosyalleşmesi için yıllardır ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Oğlunun belediyede, ilçede herkes tarafından çok sevildiğini anlatan Ayas, "Oğuzhan'ı çocukluğundan bu yana sosyal hayatın içinden hiç eksik etmedik. Bu onun öz güveninin gelişmesine katkı sağladı. Herkesle çok güzel iletişim kuruyor. Mutlu bir çocuk. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi.

"Belediye olarak her zaman özel çocukların yanındayız"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da Oğuzhan'ın belediyede "çay ocağı başkanı" olarak anıldığını ifade etti.

Nallar, özel bireylerin her zaman hayatın içinde olması gerektiğini belirterek, "Belediye olarak her zaman özel çocukların yanındayız. Oğuzhan da belediyenin sevilen ismi haline geldi. Çalışanlara, gelen misafirlere çay getiriyor. Herkes onu çok seviyor. Burada çalıştıkça daha çok sosyalleşiyor. Sadece bizler değil, şehirde herkes onu çok seviyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Güncel, Kadın, Yaşam, Çay, Son Dakika

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