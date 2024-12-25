Oğuzlar\'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Kaymakamlıkspor

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında Kaymakamlıkspor şampiyon oldu.

Oğuzlar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Oğuzlar Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası'na 10 takım katıldı.

Oğuzlar Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın final müsabakasında 100. Yılspor'u 3-1 yenen Kaymakamlıkspor, birinci oldu. Turnuvada Oğuzlar Bullsspor ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları final maçının ardından düzenlenen törenle Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur tarafından verildi.

Yılmaz, voleybol turnuvasının coşkulu ve heyecanlı geçtiğini söyledi.

Turnuvaya 10 takım halinde 120 kişinin katıldığını belirten Yılmaz, "Kamu kuruluşlarından personelimiz, esnafımız, gençlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız kendi alanlarında kurdukları takımlarla turnuvaya katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş'e ve katılımlardan dolayı bütün takımlara teşekkür ediyor, şampiyon olan Kaymakamlıkspor'u kutluyorum." dedi.