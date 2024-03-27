Oğuzlar Kaymakamı, Yetim ve Öksüz Çocuklarla İftar Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da Lula da Silva ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Macron, Amazon bölgesindeki Belem kentinde Lula da Silva ile bir araya geldi ve kakao geliştirme projesini ziyaret etti. Ayrıca Macron, Kayapo Kabilesinden Raoni Metuktire'ye 'Ulusal Nişan' vereceğini açıkladı.