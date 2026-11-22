Ohio eyaletinde bebek partisine silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ohio eyaletinin Parma kentinde bir mekanda düzenlenen bebek partisine silahlı saldırı düzenlendi; saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis, başlatılan soruşturmada saldırının "aile içi bir anlaşmazlık kaynaklı" olabileceği üzerinde duruyor.
ABD'nin Ohio eyaletinde bir bebek partisinde (baby shower) silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yerel polisin açıklamasına göre, eyaletin Parma şehrindeki bir mekanda düzenlenen bebek partisine silahlı saldırı gerçekleşti.
İhbar üzerine olay yerine yerel kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olaya yönelik başlatılan soruşturmada, saldırının "aile içi bir anlaşmazlık kaynaklı" olabileceği üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?