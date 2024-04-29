Oklahoma'da Meydana Gelen Hortum Felaketinde En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Oklahoma'da Meydana Gelen Hortum Felaketinde En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Oklahoma eyaletinde birden fazla büyük hortumun etkili olması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti. Sulphur kenti en fazla etkilenen bölge olarak belirlendi. Kentteki ev ve binaların büyük bir kısmı yerle bir oldu. Ayrıca Holdenville kentinde de 2 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli hava koşulları ve yoğun yağış nedeniyle ani sel olasılığı olduğunu belirtti.

29.04.2024 09:58
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HOUSTON, 29 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin orta-güney kesiminde yer alan Oklahoma eyaletinde birden fazla büyük hortumun etkili olmaya başladığı Cumartesi gecesinden bu yana en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, eyaletin güneyindeki Murray County bölgesinin Sulphur kentinin hortum felaketinden en fazla etkilenen bölge olduğunu ifade etti. Stitt, kentte çok sayıda ev ve binayı yerle bir eden iki büyük hortumda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre kent için bir sel uyarısı da yapıldı.

Stitt, "Şu anda Sulphur kent merkezinde tüm işyerleri yıkılmış gibi görünüyor. Vali olduğumdan beri gördüğüm en büyük hasar kesinlikle bu" ifadelerini kullandı.

En az 14 evin hasar gördüğü ya da yıkıldığı Holdenville kentinde ise biri bebek olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyaya göre eyaletler arası bir yolun yakınlarında da bir kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, "Şiddetli hava koşullarına ek olarak, gök gürültülü fırtınalara yer yer yoğun yağışın eşlik etmesi ve buna bağlı olarak orta ila yerel düzeyde yüksek ani sel olasılığı bekleniyor" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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