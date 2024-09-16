Okul Açılışı Terzileri Hareketlendirdi

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Okulların açılmasıyla terzilerde iş hareketliliği başladı

SİİRT - Siirt'te 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla terzilerde başlayan hareketli mesai sürüyor.

Okullarda ders yılı başlarken terziler de öğrenciler için kolları sıvadı. Kimileri forma dikimi yaparken kimileri de öğrencilerin pantolon paçası, ceket, gömlek dikimi ve tamiri için mesai yapıyor. Terzi Ümit Kömüralp iş yoğunluğunun başladığını belirterek; "Okulların açılmasıyla beraber yoğunluğumuz başladı. Öğrencilerin kıyafetleri ile uğraşıyoruz. Okulların açılmasından dolayı eskileri getirip, tadilat yapıp yeniden giyiyorlar. Kısaltma yapıyoruz, daraltma yapıyoruz. Öğrencilerin genellikle bel kısaltmalarını yapıyoruz" dedi.