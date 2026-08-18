Okul Güvenliği İçin Eğitim ve Koordinasyon Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul Güvenliği İçin Eğitim ve Koordinasyon Vurgusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB, okul güvenliğinin sadece girişle sınırlı olamayacağını, eğitim ve koordinasyonun şart olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, okullarda güvenlik hizmetlerinin yalnızca okul girişlerinde personel bulundurulması şeklinde değerlendirilmemesi ve görev yapacak personelin eğitim, yetki ve sorumluluklarının açık şekilde belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Aynı zamanda İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Arıkan, okullarda güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, okulların güvenliğinin öğrencilerin yanı sıra öğretmen, yönetici, çalışan ve velilerin huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

Okullardaki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine ve İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edilmesine yönelik çalışmaları olumlu değerlendirdiklerini belirten Arıkan, bu adımın hem güvenliğin artırılması hem de istihdama katkı sağlaması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'de özel güvenlik hizmetlerinin 5188 sayılı Kanun kapsamında yürütüldüğünü hatırlatan Arıkan, okullarda güvenlik hizmeti niteliğindeki görevlerin gerekli eğitimleri tamamlamış, yetkilendirilmiş ve özel güvenlik kimlik kartına sahip personel tarafından yürütülmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Arıkan, şöyle devam etti:

"Okul güvenliği yalnızca okul kapısında personel bulundurulmasından ibaret görülmemelidir. Okul giriş ve çıkışlarının kontrolü, bina ve ortak alanların güvenliği, risklerin önceden belirlenmesi, olaylara doğru müdahale edilmesi, kayıt ve raporlama sistemlerinin oluşturulması ve genel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon, bütüncül bir güvenlik anlayışının temel unsurlarıdır."

Görev yapacak personelin görev ve yetki sınırlarının açık şekilde belirlenmesi, gerekli eğitim ve yeterliliğe sahip olması ve etkin bir denetim mekanizmasına tabi tutulması gerektiğinin altını çizen Arıkan, okul yönetimleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İŞKUR tarafından sağlanacak istihdam ve finansman desteğinin yanı sıra mevzuata uygun olmak kaydıyla özel güvenlik şirketlerinin de sürece dahil olabileceği modellerin değerlendirilmesini öneren Arıkan, bu şirketlerin eğitim, organizasyon, saha yönetimi, gözetim ve denetim alanlarında katkı sağlayabileceğini bildirdi.

Arıkan, TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi olarak İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaya ve sektörün bilgi ve tecrübesini okul güvenliğinin geliştirilmesi için sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Güvenliği İçin Eğitim ve Koordinasyon Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Asensio’dan kafa karıştıran paylaşım Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım
Rusya’da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı Rusya'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı
Bu nasıl gelenek Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Çorum FK’den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek

15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
15:00
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
14:49
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber Kardeşi yoğun bakımda
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:11
Görüntü başkent Ankara’dan Rezilliği görenler telefona sarıldı
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı
12:30
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 15:27:05. #7.12#
SON DAKİKA: Okul Güvenliği İçin Eğitim ve Koordinasyon Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.